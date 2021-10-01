لبنان

"لم ندع إلى إلغائه"... هذا ما أكّده فياض عن "الإقتراع الإغترابي"

Lebanon 24
01-10-2021 | 04:48
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أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب علي فياض في حديث تلفزيوني لقناة الجديد أن " نقاشنا غير متشدّد في ما يتعلق بالاقتراع الاغترابي ولم ندع إلى إلغائه إنما دعونا إلى تعليقه"، معتبرا ان "القنصاليات لم تتمكن من تنظيم العملية بالطريقة المناسبة في الانتخابات السابقة".

ورأى أنه "هناك نوع من الانتشار الذي يحتاج إلى مزيد من الجهد ليتم الأمر بسلاسة". وقال: " ليس هناك تكافؤ فرص للناخبين في الخارج والتعقيدات لا تطال فقط حزب الله بل أيضاً حلفاءه وقد أيّدنا آخرون في طرحنا".
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