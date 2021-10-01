طقس الأيام المقبلة في لبنان.. هل ستنخفض درجات الحرارة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، كما يتكون ضباب كثيف على المرتفعات ابتداء من بعد الظهر تسوء معه الرؤية أحيانا، ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية والجنوبية اعتبارا من المساء.

وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم غد، حيث يتقلب نسبيا في بعض المناطق اللبنانية. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29).



- الطقس المتوقع في لبنان: