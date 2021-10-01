سقط في المنور... وفارق الحياة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة شاب من التابعية السورية، بعد سقوطه داخل منور احد المباني في منطقة الصفرا - كسروان، وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني في العقيبة على سحبه ونقل الجثة الى المستشفى.