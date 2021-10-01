لبنان

سقط في المنور... وفارق الحياة

Lebanon 24
01-10-2021 | 05:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة شاب من التابعية السورية، بعد سقوطه داخل منور احد المباني في منطقة الصفرا - كسروان، وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني في العقيبة على سحبه ونقل الجثة الى المستشفى.
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