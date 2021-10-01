الاستخبارات الاميركية تتحدث عن نظامين للدفاع الجوي لدى "حزب الله"... ما هما؟

نقلت قناة "الميادين" عن "موقع intel_Sky" قوله إن "بيانات الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن "حزب الله" قد يمتلك نظامين للدفاع الجوي".

وأضاف "intel_Sky" أن "بيانات الاستخبارات الأميركية تتحدث عن أن النظامين هما "بافار 373" الإيراني و"بانتسير" الروسي".