لبنان

الاستخبارات الاميركية تتحدث عن نظامين للدفاع الجوي لدى "حزب الله"... ما هما؟

Lebanon 24
01-10-2021 | 05:27
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نقلت قناة "الميادين" عن "موقع intel_Sky" قوله إن "بيانات الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن "حزب الله" قد يمتلك نظامين للدفاع الجوي".
 
وأضاف "intel_Sky" أن "بيانات الاستخبارات الأميركية تتحدث عن أن النظامين هما "بافار 373" الإيراني و"بانتسير" الروسي".
 
 

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