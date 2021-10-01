لبنان

"كورونا" ينتشر في هذه المدرسة!

Lebanon 24
01-10-2021 | 05:49
A-
A+
Doc-P-870056-637686893861834984.jpg
Doc-P-870056-637686893861834984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت المعلومات ان إحدى المعلمات في مدرسة بقاعية مصابة بالكورونا رفضت ارتداء الكمامة فنقلت العدوى الى ٤ أساتذة و٦ تلاميذ بحد ادنى.
مواضيع ذات صلة
هل تفرض بلديات البقاع اجراءات مشددة بسبب كورونا؟
lebanon 24
01/10/2021 17:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
513 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان... ماذا عن الوفيات اليومية؟
lebanon 24
01/10/2021 17:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يمكن الوقاية من فيروس كورونا في المدارس للحدّ من إنتشاره؟
lebanon 24
01/10/2021 17:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "ميرك آند كو" الأميركية تُعلن عن نجاح عقارها التجريبي بالتخفيف من آثار الإصابة بـ"كورونا"
lebanon 24
01/10/2021 17:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

البقاع

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2021-10-01
10:40 | 2021-10-01
10:38 | 2021-10-01
10:27 | 2021-10-01
10:20 | 2021-10-01
10:15 | 2021-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website