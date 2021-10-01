لبنان

قتل 3 أشخاص في سوريا وتوارى عن الأنظار في لبنان... وهكذا أُلقي القبض عليه

Lebanon 24
01-10-2021 | 06:03
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي عن وجود شخص من الجنسية السورية في محلة البساتين / قبرشمول، وهو متهم بقتل /3/ اشخاص في بلده وبجرم دخول البلاد خلسة.

بنتيجة المتابعة، تمكنت دورية من هذه المفرزة من القاء القبض عليه على متن دراجة آلية دون لوحات، ويدعى:

ف. غ. (مواليد عام 1968، سوري)
باستماعه، اعترف بقتل /3/ اشخاص في سوريا.

سُلِّم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّة، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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