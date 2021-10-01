منطقة لبنانية تشهدُ انقطاعاً في الاتصالات.. هذه هي!

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ شبكة الاتصالات الخلوية انقطعت بشكل كامل عن قضاء الهرمل، بالاضافة الى توقف شبكة اوجيرو عن العمل في بعض الاحياء.

وناشد أهالي الهرمل المعنيين "ضرورة العمل لتأمين الاتصالات الخلوية في المنطقة والتي تتوقف نهائيا مع انقطاع التيار الكهربائي مما يتسبب بتوقف كامل لسائر محطات التقوية المنتشرة في أحياء الهرمل والقرى المجاورة، مما يؤدي إلى عزل بلدات البقاع الشمالي عن سائر المناطق .



يذكر ان معظم محطات الإرسال تعتمد على المازوت لتأمين مولدات التقوية وتوقفها يؤدي حكما إلى توقف الإرسال وعزل المنطقة.