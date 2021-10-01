اسقاط طائرة الاستطلاع.. رسالة واضحة

اعلن "حزب الله" امس عن اسقاط طائرة استطلاع اسرائيلية في جنوب لبنان، الامر الذي طرح اسئلة عن الرسالة التي يريد "حزب الله" ايصالها ضمن توازنات الردع الحاصلة بينه وبين "اسرائيل".وقالت مصادر مطلعة إن ما حصل هو جزء من سياق تحريك الجبهة اللبنانية، والذي بدأ منذ اطلاق الصواريخ المجهولة ومن ثم رد الحزب على الغارة الاسرائيلية بقصف علني.واعتبرت المصادر ان الحزب يريد القول بأن المعادلات تبدلت، ولو نسبيا، على الساحة اللبنانية، وانه قد بات لديه هامش واسع من الحركة بعد انتهاء معارك الاقليم، وانه سيستغل عدم رغبة "اسرائيل" والولايات المتحدة بالتصعيد.