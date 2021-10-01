لبنان

ميقاتي يترأس اجتماعاً مخصصاً للعودة الى المدارس

Lebanon 24
01-10-2021 | 06:39
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يترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً في السراي الحكومي، عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، يشارك فيه الوزراء المختصون بشأن العودة الآمنة للطلاب الى المدارس.
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