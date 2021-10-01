ميقاتي يترأس اجتماعاً مخصصاً للعودة الى المدارس

يترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً في السراي الحكومي، عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، يشارك فيه الوزراء المختصون بشأن العودة الآمنة للطلاب الى المدارس.