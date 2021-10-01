بالصور... هل تصمد اهراءات بيروت؟

بعد مضي أكثر من سنة على انفجار المرفأ تبدو اهراءات القمح في حالة يرثى لها.التصدع وعدم الثبات بختصران الوضعية غير المستقيمة للاهراءات.المخاوف تتزايد مع اقتراب فصل الشتاء وما يحمله من عواصف وتغييرات في احوال الطقس