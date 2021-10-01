فاتورة هائلة.. إليكم قيمة المازوت الذي تشتريه مستشفيات لبنان الخاصّة

أصدرت نقابة المستشفيات في لبنان بياناً جاء فيه:





كذلك، فان المستشفيات الخاصة مجموعة تحتاج الى 130.000.000 (مائة وثلاثون مليون) ليتر من مادة المازوت سنوياً مما يجعل كلفة تشغيل المولدات 1500.000.000.000 ل.ل. (الف وخمسماية مليار ليرة) وهذا المبلغ يتجاوز مجموع ما تستوفيه المستشفيات سنوياً من كافة الجهات الضامنة الرسمية بما فيها الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والطبابة العسكرية والقوى الامنية وتعاونية موظفي الدولة". "بعد رفع الدعم عن مادة المازوت ليصبح ثمن الالف ليتر 620 دولاراً، ارتفعت تكلفة الطاقة عن كل مريض في المستشفى ما لا يقل عن 650.000 ل.ل. يومياً أي سبعة اضعاف التعرفة الرسمية للغرفة.كذلك، فان المستشفيات الخاصة مجموعة تحتاج الى 130.000.000 (مائة وثلاثون مليون) ليتر من مادة المازوت سنوياً مما يجعل كلفة تشغيل المولدات 1500.000.000.000 ل.ل. (الف وخمسماية مليار ليرة) وهذا المبلغ يتجاوز مجموع ما تستوفيه المستشفيات سنوياً من كافة الجهات الضامنة الرسمية بما فيها الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والطبابة العسكرية والقوى الامنية وتعاونية موظفي الدولة".

وأضاف البيان: "من الواضح ان المستشفيات لا يمكنها ان تتحمل هذا العبء وهو سينعكس على كلفة الطبابة بشكل دراماتيكي والمريض في المحصلة النهائية هو المتضرر الاول، وبالتالي لا بد من دعم مادة المازوت المخصصة للمستشفيات اذ يكفي القطاع الاستشفائي ما اصابه من مشاكل خلال السنتين الاخيرتين".