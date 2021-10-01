عون استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري... وهذا ما عرضه معه

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني -السوري نصري خوري عمل الأمانة العامة، لا سيما السبل الايلة الى تفعيل العلاقات مع سوريا في المجالات كافة، كما تطرق البحث الى نتائج الاجتماعات التي عقدت سابقا وضرورة متابعتها.وأوضح خوري ان "اللجنة الفنية المشتركة اللبنانية - السورية التي كشفت على خط الغاز بين لبنان وسوريا اعدت تقريرا يشير الى ان الخط بحاجة الى إصلاحات بسيطة ليصبح جاهزا للعمل".