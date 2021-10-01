تحذيرٌ من عودة طوابير البنزين.. هذا ما كشفه البراكس

غرّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس عبر "تويتر" قائلاًً: "لكي نحافظ على ما نشهده حالياً من انفراج في ازمة البنزين وغياب طوابير السيارات، على مصرف لبنان: تسريع اعطاء الموافقات المسبقة للشركات المستوردة - اعطاء الموافقات لجميع الشركات معاً - تسديد فواتير البواخر المستحقة دون تأخير. وغير ذلك، سنعود الى الطوابير وشح مادة البنزين".