إنذار لمستشفى "أوتيل ديو"... ماذا في التفاصيل؟

أنذر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مستشفى "أوتيل ديو" لتقاضيها فروقات مالية ضخمة من المضمونين".وشدد على المستشفى "وجوب التقيد بمضمون عقد الاتفاق خلال مدّة أسبوع كحد أقصى، وذلك تحت طائلة وقف السلفات المالية ومن ثمّ فسخ العقد بصورة نهائية عند تكرار المخالفة".وناشد الحكومة الجديدة تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية".وقالت مديرية العلاقات العامة في الصندوق إنّ "الدعم المستمر الذي تعهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديمه للقطاع الاستشفائي والطبي، المتمثل بدفع سلفات شهرية لهما ما هو إلّا شكلاً من أشكال صون الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد وحماية لحقوق المضمونين، لا سيما بعد الأزمات المتلاحقة التي طاولت كافة شرائح المجتمع اللبناني".وتابع أنّ "مستشفى (أوتيل ديو)، وفق التقارير الصادرة عن مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، ثبت أنّها تتقاضى فروقات مالية ضخمة من المضمونين، ما يعدّ مخالفة صريحة للعقد المبرم مع الصندوق".وأشارت إلى أنّه "بالعودة إلى أساس المشكلة أيّ تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار وبالتالي ضرورة تعديل التعرفات الطبية والاستشفائية المحددة من قبل الضمان، وأكّد كركي أنّ إدارة الضمان قد أنجزت منذ شهرين تقريباً الدراسات الكاملة حول هذه الزيادة ومصادر تمويلها، ورفعتها إلى مجلس الإدارة الذي لم يبت بها حتى اليوم. وعليه، وبعد أن ترك المضمون وحيداً لمواجهة مصيره، وصل بالبعض حد بيع بيته وأرضه كي يتلقى رعاية صحية لائقة ودفع فروقات الاستشفاء والطبابة".