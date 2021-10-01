اعتصام لاطباء الهرمل

نفذ اطباء الهرمل اعتصاما في عيادة الدكتورانور علوه الذي يعاني من مرض السرطان، وذلك تضامنا مع مرضى السرطان عموما ومع الدكتور علوه خصوصا، وذلك لعدم وجود الدواء حيث تصل سعر الجرعة الواحدة ال 4000 دولار، مطالبين الدولة وبخاصة وزارة الصحة العمل "لتأمين الدواء مجانا للمرضى ومكافحة احتكاره".