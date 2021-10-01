توقيف سجين فار في محيط منتزهات راس العين

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن دورية من مكتب استقصاء بعلبك تمكنت من توقيف السجين ب. ك. ش. الفار من داخل نظارة مخفر نبحا، أثناء وجوده في محيط منتزهات راس العين في بعلبك. والبحث جار عن سجينين فارين آخرين.