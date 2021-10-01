لبنان

توقيف سجين فار في محيط منتزهات راس العين

Lebanon 24
01-10-2021 | 07:39
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن دورية من مكتب استقصاء بعلبك تمكنت من توقيف السجين ب. ك. ش. الفار من داخل نظارة مخفر نبحا، أثناء وجوده في محيط منتزهات راس العين في بعلبك. والبحث جار عن سجينين فارين آخرين.
 
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سجين

توقيف

نبحا

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