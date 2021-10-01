لبنان

تسعيرة خيالية للكيلو واط/ بالساعة... هذا ما فعله صاحب مولد خاص

Lebanon 24
01-10-2021 | 07:45
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شكت خلية الأزمة في بلدة قرصيتا ـ الضنية، في بيان، "من رفع أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة في البلدة تسعيرة بدل الإشتراك الشهري قبل صدور تسعيرة وزارة الطاقة والمياه"، وطالبت بـ"تدخل البلدية والجهات الرسمية لمعالجة الموضوع بعد صدور شكاوى عديدة من المواطنين".

وأوضحت أن أحد أصحاب المولدات "أبلغ المشتركين لديه يوم أمس برفع سعر كيلو واط الكهرباء الواحد إلى 6500 ليرة عن شهر أيلول، فضلا عن مطالبته إياهم بدفع 30 ألف ليرة شهريا بدل تأمين وصيانة".

ولفتت الخلية إلى أن صاحب هذا المولد الكهربائي "بدأ رفع تسعيرة الإشتراك الشهرية في مولده منذ بدء ارتفاع سعر صفيحة المازوت في السوق السوداء، مع العلم بأنه كان يحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم".
 
 
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