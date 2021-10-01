لبنان

السفير الروسي: روسيا دائما جاهزة لتقديم الدعم اللازم السياسي والاقتصادي للبنان

Lebanon 24
01-10-2021 | 08:05
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زار السفير الروسي في لبنان الدكتور الكسندر روداكوف مدينة بعلبك، للمرة الأولى منذ توليه مهامه، وأطلق مشروع توأمتها مع مدينة كراسنوغورسك الروسية التي تقع ضمن محافظة موسكو، والتي ترتبط بتوأمة مماثلة مع مدن: هوشتات أن در آيس الألمانية، زايو المغربية، أنتيب الفرنسية، خورلا الهولندية، توكوموس الليتوانية، أربين الأوكرانية، وسانيا الصينية.

المحطة الأولى للسفير روداكوف كانت في مركز محافظة بعلبك الهرمل في بعلبك، حيث التقى المحافظ بشير خضر، يرافقه المستشار الثقافي للسفارة في بيروت الدكتور فاديم زايتشكوف، رئيس المركز الثقافي الروسي اللبناني ناجي العطار والدكتور علي قاسم.


روداكوف
وأشار السفير روداكوف إلى أنها الزيارة الأولى لمنطقة بعلبك منذ تعيينه سفيرا في لبنان، وقال: "هذه الزيارة بالطبع مهمة، وبحسب مهامي من المفترض أن أزور كل المناطق اللبنانية للتعرف على كل انحاء الجمهورية اللبنانية وكيفية عيش الناس، وللاطلاع على المشاكل والصعوبات التي يعانون منها، حيث أن روسيا البلد المعروف والصديق القديم للبنان، يستطيع تقديم المساعدات للشعب اللبناني".


وتابع: "طبعا نحن نرحب جدا بتشكيل الحكومة، ونتمنى في هذه الفترة أن يتمكن الشعب اللبناني والقيادة اللبنانية من الخروج من هذه الازمه التي يعانون منها منذ عدة سنوات".

وأكد أن "روسيا دائما جاهزة للتعاون ولتقديم الدعم اللازم السياسي والاقتصادي للبنان".

خضر
بدوره، قال المحافظ خضر: "سعدت اليوم باستقبال السفير روداكوف، ونحن مسرورون بهذه الزياره التي خص بها محافظة بعلبك الهرمل، وقد شرحت لسعادته الأزمات المتتالية التي عشناها في هذه المحافظة، ولاسيما موضوع النزوح، وثمنت وقدرت عاليا الدور الروسي بشأن العمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم".

وتابع: "هناك تاريخ من العلاقات يجمع أبناء بعلبك الهرمل مع روسيا، حيث ان الكثير من أبناء هذه المنطقة درس في روسيا وتزوج من سيدات روسيات، وثمة بشرى أطلقها لنا السفير روداكوف تتعلق بتوأمة يعمل عليها بين بعلبك وإحدى المدن الروسية".

وأضاف: "تقدمت بالشكر كذلك من السفارة الروسية على زيادتها المنح الدراسية للطلاب اللبنانيين التي تخطت 300 منحة دراسية، بخاصة في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشها لبنان، بالإضافة إلى معاناة أهالي الطلاب نتيجة صعوبة تحويل الأموال للطلاب في الخارج".

والتقى السفير الروسي والوفد المرافق رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق وأعضاء المجلس البلدي، وجرى التباحث في مجالات التعاون المشترك الثقافي والسياحي.

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