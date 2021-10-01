ماذا يجري عند مدخل نفق المطار الاول باتجاه بيروت؟

أفادت غرفة "التحكم المروري" عن توقف رافعة مع حفارة عند مدخل نفق المطار الاول باتجاه بيروت، ما تسبب بازدحام مروري.

ولفتت إلى أنه تتم المعالجة لرفعها من المحلة حرصا لعدم اصطدامها بسقف النفق.