وزير المالية استقبل سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان

استقبل وزير المالية يوسف الخليل وزير الاتصالات جوني القرم وتم البحث في الأمور التي تتعلق بمشاكل قطاع الاتصالات وإيجاد الحلول المناسبة لها.واجتمع الخليل بسفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف في زيارة تهنئة وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية.وصرّح طراف بعد اللقاء بالتالي:"سررت باللقاء الأول مع وزير المالية. كان لقاءً مثمرًا حيث ناقشنا وقارنا تطلعاتنا حول كيفية السير بلبنان نحو الأمام وقد تشجعت لرؤية الاتفاق فيما بيننا حول الأولويات لمساعدة لبنان على تخطي الأزمة الاقتصادية وأن المحادثات مع صندوق النقد الدولي هي حاجة ملحة تحتاج للتحضير جيداً كما أن أولويات الحكومة يجب أن تكون مُحدّدة، وأن الحكومة بحاجة لإجراء المحادثات بتوجه استراتيجي واضح في ما يتعلق بمسائل ليس من السهل معالجتها.ومن الجيد أن نلحظ أن الحكومة اللبنانية هي الآن في وضع يمكنها إحراز تقدم بشأن هذه الملفات البالغة الأهمية بعد فترة طويلة من الجمود. لقد لاحظت أيضًا أن الوزير يركز بشكل أساسي على ما يمكن أن نسميه بمقاربة حاجات الناس والذي يضع رأس المال البشري وقضايا التنمية البشرية والفقر في صميم اعتبارات السياسة. نأمل أن تتمكن الحكومة من متابعة كل هذه القضايا ونحن هنا لدعمها"..والتقى الوزير الخليل سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي الذي أعرب عن دعم جمهورية مصر العربية المستمر للبنان.وعقد الخليل اجتماعاً مع وفد من هيئة التنسيق النقابية برئاسة نزيه جباوي وتم البحث في موضوع وضع المعلمين وكيفية عودة التلاميذ إلى المدارس.