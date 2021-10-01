لبنان

وصول المازوت الايراني إلى أفران في صيدا

Lebanon 24
01-10-2021 | 08:42
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أعلنت منطقة صيدا في "حزب الله" في بيان، انها "لبت نداء رئيس نقابة أصحاب الأفران في صيدا والجنوب ، بعدما ناشد الاخير المعنيين تأمين مادة المازوت الضرورية لإستمرار عملهم، حيث تم تأمين المازوت اللازم عبر محطة الامانة لعدد من الافران بغية عدم توقفها عن العمل".

واشارت الى ان " صيداويين اثنوا على هذه الخطوة وسرعة الاستجابة، التي دلت على ان "حزب الله" ينفذ وعده بتوزيع المازوت للقطاعات الحيوية دون تمييز بين منطقة واخرى ".

وشكروا "محطة الامانة التي وصلت الى عاصمة الجنوب ومنعت توقف انتاج الرغيف تحت اي ذريعة".
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