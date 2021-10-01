جيش العدو يعتقل راعيا لبنانيا

أعلن المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن جيش العدو رصد راعي أغنام لبناني يجتاز الخط الأزرق الى داخل الأراضي المحتلة، في منطقة جبل روس حيث اعتقلته قوات العدو ونقلته للتحقيق.