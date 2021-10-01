28
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الشرطة السياحية تقفل ملهى ليليا في المكلّس بالشمع الاحمر
Lebanon 24
01-10-2021
|
09:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت دورية تابعة للشرطة السياحية، وبناء على قرار وزير السياحة وليد نصّار، بإقفال الملهى الليلي الذي حصل فيه إشكال وضرب بالسواطير في منطقة المكلّس منذ أيّام بالشّمع الأحمر، حيث كان قد انتشر فيديو يوثّق الإشكال عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي.
كذلك، أقفلت الشرطة السياحية مكتب في منطقة طرابلس، يقوم وبصورة مخالفة للقوانين، بممارسة أعمال السياحة والسّفر من دون التراخيص المطلوبة من الوزارة.
وحذّرت الوزارة في بيانها، المؤسسات السياحية كافة وعلى مختلف أنواعها من العمل بصورة مخالفة ودون الإستحصال على التراخيص اللازمة، تحت طائلة الإقفال والملاحقة القانونية، مذّكرة بالتعميم الصادر عنها يوم أمس بضرورة تسوية أوضاعها القانونية ضمن المهلة المذكورة في التعميم.
تابع
الأكثر قراءة
خبير اقتصادي يفجّر مفاجأة عن سعر الليرة.. متى سيتحسّن أمام الدولار؟
Lebanon 24
خبير اقتصادي يفجّر مفاجأة عن سعر الليرة.. متى سيتحسّن أمام الدولار؟
02:58 | 2021-10-01
01/10/2021 02:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في محطة تلفزيونية.. اعتصام وتوقف عن العمل ومرجعيات تتدخل
Lebanon 24
بلبلة في محطة تلفزيونية.. اعتصام وتوقف عن العمل ومرجعيات تتدخل
01:15 | 2021-10-01
01/10/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. الدولار يرتفع من جديد وهذه تسعيرته
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. الدولار يرتفع من جديد وهذه تسعيرته
02:50 | 2021-10-01
01/10/2021 02:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض
13:36 | 2021-09-30
30/09/2021 01:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأبراج الأكثر أنانية؟
Lebanon 24
ما هي الأبراج الأكثر أنانية؟
00:00 | 2021-10-01
01/10/2021 12:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2021-10-01
أمر خطير يحصل في لبنان.. أشخاص يبيعون "الكلى" بسبب ضيق العيش!
10:40 | 2021-10-01
توقيف مطلوب في منطقة حي السلم
10:38 | 2021-10-01
الجيش: توقيف أشخاص في مناطق مختلفة
10:27 | 2021-10-01
بعدما توفي عن طريق الخطأ... هكذا شيعته بلدته (فيديو)
10:20 | 2021-10-01
وزير الداخلية ناقش مع سفير الاتحاد الاوروبي التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات
10:15 | 2021-10-01
أطلق النار لتوقيفهم... وهذا ما حصل (فيديو)
فيديو
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
Lebanon 24
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
10:12 | 2021-09-30
01/10/2021 18:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
06:22 | 2021-09-30
01/10/2021 18:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
00:11 | 2021-09-30
01/10/2021 18:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact