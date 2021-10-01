لبنان

الجيش: حفل تخريج لعسكريين من فوج مغاوير البحر

Lebanon 24
01-10-2021 | 09:29
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أقام الجيش حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من فوج مغاوير البحر تابعوا بنجاح دورة متقدمة في مجال العمليات البرمائية باشراف فريق تدريب ايطالي (MIBIL) في ثكنة ميلاد النداف عمشيت.
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الجيش

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