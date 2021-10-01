الجيش: حفل تخريج لعسكريين من فوج مغاوير البحر

أقام الجيش حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من فوج مغاوير البحر تابعوا بنجاح دورة متقدمة في مجال العمليات البرمائية باشراف فريق تدريب ايطالي (MIBIL) في ثكنة ميلاد النداف عمشيت.