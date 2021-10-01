لبنان

السفير الروسي روداكوف زار المحافظ خضر في بعلبك

Lebanon 24
01-10-2021 | 09:38
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زار السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مركز المحافظة،

وبعد اللقاء قال المحافظ خضر: "سعدت اليوم باستقبال السفير روداكوف، وقد شرحت له عن الأزمات المتتالية في المحافظة، خاصة موضوع النزوح، وثمنت وقدرت عالياً الدور الروسي بشأن العمل على عودة النازحين السوريين الى بلادهم".
وتابع: "هناك تاريخ من العلاقات يجمع أبناء بعلبك الهرمل مع روسيا، وثمة بشرى أطلقها لنا السفير روداكوف تتعلق بتوأمة يعمل عليها بين بعلبك وإحدى المدن الروسية". 
وشكر خضر السفارة الروسية على زيادتها المنح الدراسيه للطلاب اللبنانيين التي تخطت 300 منحة، خاصة في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشها لبنان.

وبدوره قال روداكوف: "هذه الزيارة بالطبع مهمة ولا سيما للاطلاع على المشاكل والصعوبات التي تعانون منها، لتقديم المساعدات للشعب اللبناني". 
ورحب روداكوف بتشكيل الحكومة الجديدة متمنياً للشعب اللبناني والقيادة اللبنانية الخروج من الازمة التي يعاني منها مؤكداً أن روسيا دائماً جاهزة لتقديم الدعم اللازم السياسي والاقتصادي للبنان.
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