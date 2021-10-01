الاضراب مستمر في هذا المستشفى

لليوم الثاني على التوالي، يستمر موظفو مستشفى صيدا الحكومي بإضرابهم، حيث ناشدوا من يعنيهم الأمر من حكومة ووزارة صحة وفعاليات سياسية وإجتماعية وبلدية داخل مدينة صيدا والجوار للإسراع بإيجاد الحلول لدفع مستحقات الموظفين من رواتب متأخرة ومنح مدرسية ومفعول رجعي لسلسلة الرتب والرواتب في ظل الاوضاع المالية والاقتصادية السيئة.علما ان المستشفى يستقبل مرضى غسيل الكلى والحالات الطارئة ققط ويعتذر عن استقبال "الحالات الباردة".