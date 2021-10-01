دوكان الاثنين في بيروت... ولقاء مع وزير الاشغال

يستقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، عند الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل، السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان بعد تلقيه كتابا من السفارة الفرنسية عبر وزارةالخارجية والمغتربين - مديرية المراسم.