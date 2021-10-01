لبنان

المطران حداد في إفتتاح السنة الدراسية لليسيه سان نقولا: لتثبيت الناس في وطنهم

Lebanon 24
01-10-2021 | 10:13
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إفتتحت "ليسيه سان نيقولا عين المير" سنتها الدراسية بقداس احتفالي ترأسه راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة حداد، عاونه مدير المدرسة الاب جهاد فرنسيس، وخدم القداس جوقة المدرسة.

والقى المطران حداد عظة، تحدث فيها عن "أهمية التعلم الحضوري ولقاء الطلاب على مقاعد الدراسة"، شاكرا "كل الداعمين لمشروع المطرانية التربوي والانساني والاجتماعي والوطني"، وخص بالذكر "مؤسسة صاصي ممثلة بانطوان صاصي ونيكول صاصي لتبنيهما هذا المشروع الذي يضعون فيه من قلبهم ومالهم وباصات اصدقائهم كل ما أمكن لاستمراره في خدمة اولاد المنطقة والجوار وتثبيت الناس في ارضهم ووطنهم".

وشكر المطران حداد "مدير المدرسة الاب فرنسيس المتفاني في خدمة هذه المدرسة والمشروع الاجتماعي والانساني، والهيئة التعليمية على جهودها من أجل تقديم جودة تعليمية افضل"، مؤكدا أن "مشاريع المدرسة في تقدم دائم على الرغم من كل الظروف"، مذكرا أن "السنة المقبلة سيباشر التدريس في المرحلة الثانوية".
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