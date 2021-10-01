وزير الداخلية ناقش مع سفير الاتحاد الاوروبي التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قبل ظهر اليوم في مكتبه، سفير الإتحاد الاوروبي رالف طراف، وجرى تداول التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات المقبلة.وتطرق ايضا الى ملف الانتخابات مع مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرو، وطريقة مساعدة البرنامج لوزارة الداخلية والبلديات لإنجاز الاستحقاق المرتقب.وبحث مع ممثلة منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسف" يوكي موكو في سبل التعاون بين "اليونيسف" ووزارة الداخلية والبلديات عبر معهد قوى الأمن الداخلي في ما خص التدريبات على طريقة التعامل مع القاصرين.وتناول وزير الداخلية قضية النازحين السوريين في لبنان مع رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين آياكي إيتو.