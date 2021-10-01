لبنان

وزير الداخلية ناقش مع سفير الاتحاد الاوروبي التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات

Lebanon 24
01-10-2021 | 10:20
A-
A+
Doc-P-870153-637687057140209944.jpg
Doc-P-870153-637687057140209944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قبل ظهر اليوم في مكتبه، سفير الإتحاد الاوروبي رالف طراف، وجرى تداول التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات المقبلة.

وتطرق ايضا الى ملف الانتخابات مع مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرو، وطريقة مساعدة البرنامج لوزارة الداخلية والبلديات لإنجاز الاستحقاق المرتقب.

وبحث مع ممثلة منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسف" يوكي موكو في سبل التعاون بين "اليونيسف" ووزارة الداخلية والبلديات عبر معهد قوى الأمن الداخلي في ما خص التدريبات على طريقة التعامل مع القاصرين.

وتناول وزير الداخلية قضية النازحين السوريين في لبنان مع رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين آياكي إيتو.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:03 | 2021-10-01
11:22 | 2021-10-01
10:00 | 2021-10-01
13:07 | 2021-10-01
18:15 | 2021-10-01
18:11 | 2021-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website