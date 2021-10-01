لبنان

الجيش: توقيف أشخاص في مناطق مختلفة

Lebanon 24
01-10-2021 | 10:38
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

 بتاريخ 27/ 9/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صبرا المواطن (م.ش) لإقدامه على افتعال المشاكل وفرض الخوات وسلب المواطنين وسرقتهم بقوة السلاح وهو مطلوب لدى الأجهزة الأمنية لوجود عدة دعاوى قضائية بحقه، إضافةً إلى عدة مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار.
كذلك أوقفت دورية من المديرية بتاريخ 28/ 9/ 2021 في منطقة المريجة كل من: (ع.ز) و (ر.إ) لإقدام الأول على تجارة المخدرات وافتعال المشاكل والقيام بأعمال السلب والسرقة والخطف بقوة السلاح والتعدي على أحد المواطنين بمشاركة الثاني كما يوجد بحقهما عدة وثائق إطلاق نار وإصابة احد الأشخاص وضبطت بحوزتهما سلاحاً حربياً.
وفي منطقة حي السلم أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ح.س) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها وافتعال المشاكل والقيام بأعمال المراهنات كما يوجد بحقه عدة مذكرات توقيف بجرم إطلاق نار. وضبطت بحوزته مسدساً حربياً ومبلغاً من المال.
سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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