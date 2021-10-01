اعتصام في طرابلس.. ونداء للعودة إلى السّاحات

نفذ محتجون اعتصاماً رمزياً بعنوان "طرابلس عروسة الثورة" في "ساحة عبد الحميد كرامي - النور"، دعوا فيه إلى "العودة للساحات".



وأوضح المعتصمون أن "هذا الاعتصام يأتي عشية ذكرى انطلاقة 17 تشرين، للتذكير وللاعلان عن مراقبة عمل الحكومة على كل المستويات، للتخفيف من معاناة المواطن الذي لم يعد يكفيه راتبه لنهار واحد".