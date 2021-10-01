أبو فاعور: لقيام المجتمع المحلي بدوره الى جانب وزارة التربية لدعم التعليم الرسمي





وبعد شرح من وكيل مفوض التربية في وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الإشتراكي عماد خير الذي حث الطلاب ومدراء الثانويات على أهمية التسجيل في كنام، تحدث الدكتور عون عن واقع المعهد والأختصاصات الجديدة في فرع راشيا وهي هندسة الكومبيوتر وهندسة الكتروميكانيك، مشدداً على "أهمية التسجيل في هذين الاختصاصين اللذين يشكلان فرصة حقيقية وجدية للدخول الى سوق العمل لكونها اختصاصات للمستقبل ومطلوبة بشكل كبير".



أبو فاعور عقد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور لقاء تربويا في "مجمع كمال جنبلاط التربوي" في راشيا، بحضور عدد من رؤساء البلديات ومدراء الثانويات والفعاليات والطلاب ومدير فرع راشيا في معهد كنام الجامعي الدكتور محمد عون، امين سر المعهد احمد ابو عرب ووكيل داخلية التقدمي رباح القاضي .وبعد شرح من وكيل مفوض التربية في وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الإشتراكي عماد خير الذي حث الطلاب ومدراء الثانويات على أهمية التسجيل في كنام، تحدث الدكتور عون عن واقع المعهد والأختصاصات الجديدة في فرع راشيا وهي هندسة الكومبيوتر وهندسة الكتروميكانيك، مشدداً على "أهمية التسجيل في هذين الاختصاصين اللذين يشكلان فرصة حقيقية وجدية للدخول الى سوق العمل لكونها اختصاصات للمستقبل ومطلوبة بشكل كبير".

واشار أبو فاعور الى أن "المستوى العلمي الرفيع والاختصاص المطلوب في سوق العمل، اضافة الى القرب الجغرافي والكلفة المادية القليلة هي أبرز مميزات فرع معهد كنام الجامعي في راشيا".



وتابع: "ادعو الطلاب في البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا الى الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة خاصة في هذه الظروف، والتقدم الى التسجيل في اختصاصي هندسة الكومبيوتر وهندسة الالكتروميكانيك" .



وأضاف: "إننا مستمرون في دعم كنام وكافة شعب وفروع الجامعة اللبنانية في راشيا مؤكدا ان الأولوية اليوم لإطلاق العام الدراسي في الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية في كافة قرى المنطقة، وصندوق دعم العام الدراسي الذي اطلقناه منذ أيام، سيكون في خدمة مؤسساتنا التربوية الرسمية لتأمين التعاقد الضروري والملح والذي لا يمكن تأمينه عبر وزارة التربية بسبب قرار وقف التوظيف، وتأمين النقل للتلامذة المحتاجين وللاساتذة حيث تدعو الحاجة وفق الامكانات المتوفرة في الصندوق"، داعيا "المغترببن وأهل الخير من أبناء المنطقة وغيرهم الى دعم هذا الصندوق".