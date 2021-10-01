تأمين المازوت للمدارس الرسميّة و "اللبنانية".. هذا ما أعلنه وزير الطاقة

أعلن وزير الطاقة وليد فياض أنه "سيتم تأمين المازوت للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية من ضمن الكميات المدعومة المحددة للقطاعات الأساسية".



وأشار فياض في حديث لقناة الـ"LBCI" الى أن "الكمية المخصصة للمدارس والجامعة اللبنانية اي 3 مليون ليتر تكفي لفصل الربيع حسب قيمة الإستهلاك".