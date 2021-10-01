لبنان

البستاني: لا صحة للخبر عن عقدي صفقات مع الدولة لبيعها سيارات

Lebanon 24
01-10-2021 | 11:48
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غرد النائب الدكتور فريد البستاني عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "‏نشر احد المواقع الإلكترونية اليوم خبراً مفاده اني عقدت صفقات مع الدولة اللبنانية لبيعها سيارات وسلع اخرى. إن هذا الخبر ملفق ولا اساس له، واحتفظ بحقي القانوني بمقاضاة مؤلفه وناشره".
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