البستاني: لا صحة للخبر عن عقدي صفقات مع الدولة لبيعها سيارات

غرد النائب الدكتور فريد البستاني عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "‏نشر احد المواقع الإلكترونية اليوم خبراً مفاده اني عقدت صفقات مع الدولة اللبنانية لبيعها سيارات وسلع اخرى. إن هذا الخبر ملفق ولا اساس له، واحتفظ بحقي القانوني بمقاضاة مؤلفه وناشره".