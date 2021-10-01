المقداد: "حزب الله" لن يتوانى عن تقديم ما يستطيع لخدمة الناس

عقد عضو تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب علي المقداد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق في قصر بعلبك البلدي، أعلنا خلاله عن إطلاق حملة لتعبيد وتأهيل طرقات المدينة الرئيسية، في حضور رئيس اتحاد بلديات بعلبك علي فياض ياغي، مسؤول قطاع بعلبك في "حزب الله" يوسف يحفوفي، أعضاء المجلس البلدي، مخاتير وفاعليات اجتماعية.وفي سياق حديثه، قال المقداد: "المقاومة نشأت بعد أن قررت الدولة اللبنانية التخلي عن دورها في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وبفضل تضحيات المجاهدين ودماء الشهداء والجرحى والأسرى تحررت الأرض، وهزم العدو الإسرائيلي، وتحقق النصر".أضاف: "حزب الله سيبقى يقوم بواجبه تجاه أهله في كل لبنان، ولن يتوانى عن تقديم ما يستطيع من امكانيات لخدمة الناس، ومواصلة التقديمات والمساعدات في ظل وضع وصل فيه وضع الدولة إلى مرحلة الاهتراء".وتابع: "هناك حاجة اليوم لتأهيل الطرقات وتوفير مادة مازوت لتأمين التدفئة ونحن على أبواب الشتاء، وتوفير الدواء والغذاء".وقال: "ان كسر الحصار الأميركي يعني الكثير على الصعيد السياسي، ولن ينسى أحد أن مليون طفل عراقي ماتوا بسبب الحصار الأميركي، واليوم في لبنان هناك من أراد للناس العيش الكريم، فردع جبروت أميركا، ووجه رسالة برفض الذل والهوان".أضاف: "اليوم تشكلت الحكومة وباشرت عملها، وهذا برأينا إنجاز في وجه كل من كان يعرقل ولادتها، ولكن للأسف سمعنا أحد الوزراء يقول ان الأسعار مقبولة، لا يا معالي الوزير الناس تجوع في لبنان، وتفتش عن أرخص سلعة لتشتريها، والوضع لم يعد يحتمل".وختم: "بالإضافة إلى ما قدمته قيادة حزب الله في منطقة البقاع لتحسين عدد من الطرقات، فهناك بعض الطرقات الممولة من البنك الدولي سيباشر المتعهد بتنفيذها قريبا، كما القرض الياباني سيشمل مجموعة أخرى من الطرقات في محافظة بعلبك الهرمل".