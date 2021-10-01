معلومات هامّة عن التغذية الكهربائية.. هذا ما قالته مصادر "كهرباء لبنان"

قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "البواخر التركية أطفأت مولداتها بشكلٍ كامل وتستعدّ للرحيل في الأيام القليلة المقبلة"، مشيرة إلى أنّه "في غضون يومين، سوف تصدُر نتائج فحوص الفيول الذي وصل يوم أمس إلى معمل الذوق".
ولفتت المصادر إلى أنّه "حتى الآن لم يتم اعتماد خطّة بديلة لتعويض انتاج البواخر الذي خسرته الشبكة، والذي وصل مؤخراً إلى 24 ميغاواط من الباخرتين".
وأوضحت المصادر أنه من الممكن أن يتم الاعتماد حالياً على معامل المولدات العكسية لتعويض النقص الحاصل مؤخراً، وأضافت: "حتى الآن، فإن الانتاج لم يتأثر كثيراً خصوصاً أن انتاج الباخرتين كان ضئيلاً، والهدف الاساس هو الحصول على كميات كبيرة من الفيول من أجل توليد الطاقة لكل لبنان".