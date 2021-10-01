لبنان

في صور.. سقوط طفلة من شرفة أحد المنازل

Lebanon 24
01-10-2021 | 12:24
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سقطت طفلة من على شرفة أحد المنازل في بلدة مجدل زون - جنوب مدينة صور، وقد جرى نقلها إلى أحد مستشفيات مدينة صور لتلقي العلاج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24"
 
 
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