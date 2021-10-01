في صور.. سقوط طفلة من شرفة أحد المنازل

سقطت طفلة من على شرفة أحد المنازل في بلدة مجدل زون - جنوب مدينة صور، وقد جرى نقلها إلى أحد مستشفيات مدينة صور لتلقي العلاج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".