قرارٌ جديد يتعلق باقتراع "غير المقيمين".. إليكم التفاصيل

وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراراً مشتركاً مع وزير الخارجية والمغتربين السفير عبدالله بو حبيب لتعيين لجنة مشتركة لتحديد دقائق تطبيق الفصل العائد لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، بموجب المادة 123 من قانون الانتخابات.