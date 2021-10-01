لبنان

فريد الخازن: احتضان الإمارات للبنان تحسّسٌ منها بالأزمة الاقتصادية

Lebanon 24
01-10-2021 | 12:43
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كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: 

"إنها عظمة دولة الامارات وقدرتها على تحدي الصعاب وتحويل الأحلام إلى واقع يرفع رأس العرب والعالم."

وأضاف الخازن: "ولعلّ احتضانها للبنان عبر إتاحة الفرصة لقطاعاته بالمشاركة مجانًا في #اكسبو_٢٠٢٠ لهو تحسّسٌ منها بالازمة الاقتصادية التي تعصف به."
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