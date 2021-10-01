فريد الخازن: احتضان الإمارات للبنان تحسّسٌ منها بالأزمة الاقتصادية

كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا:



"إنها عظمة دولة الامارات وقدرتها على تحدي الصعاب وتحويل الأحلام إلى واقع يرفع رأس العرب والعالم."



وأضاف الخازن: "ولعلّ احتضانها للبنان عبر إتاحة الفرصة لقطاعاته بالمشاركة مجانًا في #اكسبو_٢٠٢٠ لهو تحسّسٌ منها بالازمة الاقتصادية التي تعصف به."