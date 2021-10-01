دبور: ما حذر منه عبد الناصر يحصل اليوم على أرض الواقع





أضاف: "يؤكد المرابطون أن مشروع عصابات الإخوان المتأسلمين، الذي أسقطه عبد الناصر لإدراكه أنهم الخطر المحتم لتفتيت أمتنا العربية من محيطها إلى خليجها العربي، سقط اليوم على أبواب القاهرة وأبواب دمشق".



وتابع: "هذا المشروع المتأسلم بعد سقوطه على هاتين العاصمتين آيل إلى السقوط الحتمي والنهائي. وعلينا عدم التراخي في مواجهته الشاملة فكريا واجتماعيا وفي محاربته". وألقى أمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان كلمة قال فيها: "سنبقى مقاومين، نحارب الاستعمار، نقف دائما بجانب أبناء الحرية على امتداد العالم. وندعو كل القوى القومية العربية إلى العمل الجدي والسعي الدائم إلى إلغاء أنانيتنا وأسماء تنظيماتنا وإعلان التنظيم القومي العربي الواحد والموحد الشامل والجامع لكل عناصر قوتنا، وعدم التفريط أو المساومة على بعدنا الرابع، في ثلاثيتنا العقائدية، وهي قضية فلسطين وتحريرها من بحرها إلى نهرها، وإعلان القدس الحرة العربية عاصمتها الأبدية".أضاف: "يؤكد المرابطون أن مشروع عصابات الإخوان المتأسلمين، الذي أسقطه عبد الناصر لإدراكه أنهم الخطر المحتم لتفتيت أمتنا العربية من محيطها إلى خليجها العربي، سقط اليوم على أبواب القاهرة وأبواب دمشق".وتابع: "هذا المشروع المتأسلم بعد سقوطه على هاتين العاصمتين آيل إلى السقوط الحتمي والنهائي. وعلينا عدم التراخي في مواجهته الشاملة فكريا واجتماعيا وفي محاربته".





أضاف: "ما حذر منه القائد عبد الناصر يحصل اليوم على أرض الواقع، فما تتعرض له فلسطين اليوم يشكل خطرا وجوديا على فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، ونطالب بالوقوف وقفة جدية، لأن ما يحصل من مخططات صهيونية تستهدف تصفية القدس وإقامة الهيكل المزعوم".



ورأى أن "الوحدة التي حصلت بين أبناء الشعب الفلسطيني بعد المواجهات الأخيرة، تأثرت بفعل بعض المناكفات السياسية"، مطالبا "الفصائل الفلسطينية بالتوحد حول القضية الفلسطينية لأنها الخلاص الوحيد للشعب الفلسطيني".

وألقى سفير دولة فلسطين أشرف دبور كلمة حيا فيها "أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني والأهالي الصامدين في الأراضي المحتلة"، معتبرا أن "ذكرى استشهاد الرئيس جمال عبد الناصر تأتي متزامنة مع ذكرى يوم العلم الفلسطيني، وهي قمة الوفاء لشعب فلسطين وأرضها وجرحاها وأسراها"، وقال: "إن الرئيس الشهيد جمال عبد الناصر أدرك منذ البداية أن ما يحصل في فلسطين يستهدف الأمة العربية بين المعتدي والمعتدى عليه، وواجب الدفاع عن فلسطين هو واجب قومي وعربي".أضاف: "ما حذر منه القائد عبد الناصر يحصل اليوم على أرض الواقع، فما تتعرض له فلسطين اليوم يشكل خطرا وجوديا على فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، ونطالب بالوقوف وقفة جدية، لأن ما يحصل من مخططات صهيونية تستهدف تصفية القدس وإقامة الهيكل المزعوم".ورأى أن "الوحدة التي حصلت بين أبناء الشعب الفلسطيني بعد المواجهات الأخيرة، تأثرت بفعل بعض المناكفات السياسية"، مطالبا "الفصائل الفلسطينية بالتوحد حول القضية الفلسطينية لأنها الخلاص الوحيد للشعب الفلسطيني".

أحيت "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون" احتفالا في قاعة "الرئيس الشهيد ياسر عرفات" بسفارة دولة فلسطين - بيروت، في ذكرى جمال عبد الناصر وتكريما لأسرى سجن جلبوع وجميع الأسرى في سجون العدو الصهيوني.