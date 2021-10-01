حاولوا سرقة كابلات محطة كهرباء في وادي خالد ولكن...

أقدم مجهولون على محاولة سرقة كابلات محطة كهرباء في بلدة العماير في وادي خالد ولكن محاولتهم باءت بالفشل عندما شعر شباب من البلدة بحركة غير طبيعية في المحلة وقد لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".