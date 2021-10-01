لبنان

حاولوا سرقة كابلات محطة كهرباء في وادي خالد ولكن...

Lebanon 24
01-10-2021 | 13:11
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أقدم مجهولون على محاولة سرقة كابلات محطة كهرباء في بلدة العماير في وادي خالد ولكن محاولتهم باءت بالفشل عندما شعر شباب من البلدة بحركة غير طبيعية في المحلة وقد لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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العماير

محاولة سرقة

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