"انفراجة أمنية" في لبنان.. أمنيّون يكشفون السبب

قالت مصادر أمنية لـ"لبنان24" إنَّ هناك ارتياحاً ملموساً في الشارع بعد انفراج أزمة البنزين، خصوصاً أن الاشكالات التي شهدتها المحطات في السابق تبدّدت تماماً.

وأشارت المصادر إلى أنّ "الخطوات الأخيرة التي حصلت بشأن المحروقات ساهمت في إراحة القوى الأمنية بالدرجة الأولى، بعدما كانت تقوم بدورٍ كبير على المحطات لتنظيم العمل فيها وقمع المخالفات".

وذكرت المصادر أن "انفراجة الأزمة وتوفر المحروقات، ساهمَا في انتفاء وجود تجار السوق السوداء للبنزين"، وأضافت: "تبدد المشاكل وتوقفها يعني وضع حد للتوتر الأمني، خصوصاً أن بعض المناطق كادت تشهدُ على تفلت للأوضاع. ومع هذا، فإنّ حل أزمة البنزين أوقف تخزين المحروقات الذي كاد يؤدي إلى كارثة كبيرة في المنازل في حال حصول أي انفجار".





