قوات العدو اختطفت راعي ماشية واقتاضته إلى داخل الأراضي المحتلة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 1/ 10/ 2021 وقرابة الساعة 14.30 أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي في محلة جبل السدانة ـــ شبعا على خطف الراعي محمد عماد عطوي الذي كان يرعى قطيعاً من الماشية، حيث اقتادته إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.تتمّ متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.