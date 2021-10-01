لبنان

اعتصام في ساحة رياض الصلح: الطبقة السياسية لا يمكن ان تكون هي الحل

Lebanon 24
01-10-2021 | 13:40
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نفذ عدد من المعتصمين وقفة أمام السرايا الحكومي في ساحة رياض الصلح، وأعلن سمير سكاف باسم "اتحاد ساحات الثورة" في بيان، "المضي بالثورة اليوم وغدا، وسنظل ننزل الى الارض"، معدداً الاسباب التي تدفعهم الى اكمال الثورة، لاسيما "موضوع العدالة لشهداء تفجير المرفأ والازمات المالية والاقتصادية وترد الاوضاع المعيشية، والرفض المطلق لدولة المحاصصة الطائفية وطوابير الذل والقهر والسلاح خارج الدولة والجيش، وكذلك تسييس القضاء".

وقال: "التفاوض مع السلطة ما عاد له معنى، اعطيناهم فرصا كثيرة في السابق، والفرص اليوم فقدت معناها".

وطالب سكاف بـ"تغيير الطبقة السياسية كلها، كي يتغير الاداء"، لافتا الى انه "عندما نطالب بحكومة مستقلة، فلانه صار للثورة تمثيل شعبي يرفض الواقع الحالي، واصبح من الضرورة ان يكون هناك معارضة وموالاة، ويجب وقف حكومات الوفاق او النفاق الوطني والذهاب الى ديموقراطية حقيقية، فهذه الطبقة السياسية لا يمكن ان تكون هي الحل".
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