لبنان

بعد انقطاع.. الاتصالات تعود إلى منطقتي الهرمل والبقاع الشمالي

Lebanon 24
01-10-2021 | 13:47
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عادت شبكتا الخليوي والانترنت إلى العمل مجدداً، مساء اليوم الجمعة، في منطقتي الهرمل والبقاع الشمالي، وذلك بعد يومين من توقفها عن الخدمة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
 
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