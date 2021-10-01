بعد انقطاع.. الاتصالات تعود إلى منطقتي الهرمل والبقاع الشمالي

عادت شبكتا الخليوي والانترنت إلى العمل مجدداً، مساء اليوم الجمعة، في منطقتي الهرمل والبقاع الشمالي، وذلك بعد يومين من توقفها عن الخدمة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".