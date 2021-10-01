حريق داخل مصنع للمفروشات في ببنين

اندلع حريق، مساء اليوم، في مصنع للمفروشات في خراج بلدة ببنين، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وساهم التدخل السريع لعناصر مركز الدفاع المدني في ببنين -العبدة في إخماد النار سريعاً بمساعدة الأهالي، إذ تم حصر الخسائر بأقل الممكن وحدوا من تمدده إلى باقي المحال المحيطة.