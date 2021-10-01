جميل السيد يغرّد عن البنزين.. هذا ما كشفه عن السعر القادم

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "توفّرَ البنزين بسعر غير مدعوم، أي 213000 ليرة التنكة، ورح يطلع بعد! نجحت خطة الدولة ومصرف لبنان: وضعوك بين خيار الإنتظار بالطابور كل النهار أو منرفع الدعم وخود بنزين، والنتيجة: إختفت الطوابير من أمام محطات البنزين، مش لأنّ الناس شبعت بنزين، لأنو مش كتار القادرين يشتروه بهالسعر".