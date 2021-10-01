لبنان

أطلقا النار باتجاه مولدات اشتراك كهرباء في القبة وفرا لجهة مجهولة

Lebanon 24
01-10-2021 | 16:16
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أقدم شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه مولدات اشتراك كهرباء تابعة لأحد أصحاب المولدات من آل شوشة في منطقة القبة في طرابلس. 

وقد فر الفاعلان إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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القبة

إطلاق نار

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