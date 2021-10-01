أطلقا النار باتجاه مولدات اشتراك كهرباء في القبة وفرا لجهة مجهولة

أقدم شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه مولدات اشتراك كهرباء تابعة لأحد أصحاب المولدات من آل شوشة في منطقة القبة في طرابلس.



وقد فر الفاعلان إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".