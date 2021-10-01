إشكالٌ وتضارب.. هذا ما حصل داخل أحد "المرابع الليلية" (فيديو)

نشرت صفحة "وينية الدولة" على "فيسبوك" مقطع فيديو قالت إنه يوثق حصول إشكال وتضارب داخل أحد "المرابع الليلية".

وأظهر الفيديو مشاركة عشرات الشبان في الإشكال، إذ رمى بعض الأشخاص العبوات الزجاجية والصحون باتجاه بعضهم البعض.