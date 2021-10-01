لبنان

استعانة بشركة عالمية للمساهمة في ترسيم الحدود البحرية

Lebanon 24
01-10-2021 | 17:05
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يتّجه لبنان للاستعانة بشركة عالمية، بتجهيز تقني دقيق للمساهمة في ترسيم الحدود البحرية اللبنانية جنوباً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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